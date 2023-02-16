Автомобиль вылетел в кювет из-за гололеда на Киевском шоссе в Петербурге

Авария с участием легкового автомобиля произошла на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге. Информацию об этом передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Сообщается, что автомобилист не справился с управлением из-за скользкой дороги. В результате машина вылетела в кювет. Сведений о состоянии водителя или пассажиров не поступало.
Чтобы вытащить автомобиль, потребовалась помощь эвакуатора. Других подробностей произошедшего не сообщается.
Примечательно, что петербуржцы уже несколько месяцев подряд жалуются на скользкие дороги и неубранный снег в городе. Однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым до сих пор не решила проблему.
Ранее еще одна авария произошла на Гостилицком шоссе Санкт-Петербурга. Сообщается, что водитель вылетел в кювет и скончался до приезда медиков.