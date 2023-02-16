Книги Геймана и Кинга продолжат выходить в России в 2023–2024 годах

Книги зарубежных писателей будут выходить в России до завершения срока действующих контрактов. Такое заявление ТАСС сделали в издательстве АСТ.
Это касается и книг американского писателя Стивена Кинга, а также британского фантаста Нила Геймана. Произведения этих авторов в России будут выходить в рамках действующих контрактов.
По словам главы департамента художественной литературы АСТ Сергея Рубиса, исключением из этих правил были лишь один–два случая. Оба из них происходили по инициативе самого издательства, поскольку эти книги не соответствовали российскому законодательству.
Издательства ранее нашли способ обходить ограничения по выпуску зарубежных бестселлеров. В этом им поможет саммари, который представляет собой пересказ без прямого цитирования.