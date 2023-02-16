Дипломат Гаврилов: военная промышленность НАТО не справляется с заказми для Украины

Страны Запада больше не могут оказывать военную помощь Украине в тех же количествах, так как военная промышленность НАТО практически исчерпала свои возможности. Об этом телеканалу «Звезда» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Дипломат отметил итоги очередного саммита европейских политиков Брюсселе, где военная поддержка Украины уже была не столь очевидна. По его словам, это является свидетельством военного бессилия.
«Как показывает уже и саммит брюссельский, и действия "в поле", западные, натовские ресурсы в странах НАТО истощаются», — сказал Гаврилов.
Украинские вооруженные силы расходуют боеприпасы в очень большом количестве. Даже оборонно-промышленный комплекс НАТО не способен покрыть такие затраты, заключил дипломат.