Дипломат Гаврилов: военная промышленность НАТО не справляется с заказми для Украины

Страны Запада больше не могут оказывать военную помощь Украине в тех же количествах, так как военная промышленность НАТО практически исчерпала свои возможности. Об этом телеканалу «Звезда» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов