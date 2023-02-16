Twitter разрешила продавцам каннабиса размещать рекламу на своей платформе

Руководство Twitter смягчило политику компании в отношении рекламы каннабиса. Однако это распространяется лишь на некоторые штаты США, говорится в сообщении соцсети.
Теперь продавцы каннабиса смогут рекламировать свою продукцию на платформе Twitter. В компании отметили, что расширение возможностей для ответственного маркетинга каннабиса стало для сервиса большим шагом вперед.
Размещать рекламу смогут продавцы, имеющие лицензию. Их продукция также должна быть нацелена на граждан, возраст которых достиг 21 года.
Пользователи Twitter 15 февраля жаловались на сбои в работе сервиса. Обращения поступали от американских, британских, немецких и других юзеров.