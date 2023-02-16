«Ъ»: обсуждая помощь Украине, министры обороны НАТО озаботились о себе

Конфликт на Украине уже второй день находится на активном обсуждении у министров обороны стран НАТО. Однако члены военного блока в немалой степени озабочены собственными интересами, пишет «Коммерсантъ».
Оказалось, что министров озадачили поставки вооружения украинской армии. Заседатели сошлись во мнении, что при дальнейшей поддержке ВСУ странам Североатлантического альянса придется серьезно задуматься об укреплении собственной обороноспособности, которая порядком ослабла за время СВО.
«Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши темпы производства», — констатировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Министры решили, что в ближайшее время необходимо разработать новую стратегию восполнения боеприпасов. Таким образом Альянс сможет и ВСУ поддерживать, и себя «защищать».