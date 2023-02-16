Минсельхоз предложил разрешить досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов

Документ предполагает внесение поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ). Блокировке могут подвергаться сайты по удаленной продаже электронных сигарет и других подобных систем, для которых установлено предельное содержание никотина в жидкости или растворе — 20 мг/мл.