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Минсельхоз предложил разрешить досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов

Общество
Минсельхоз предложил разрешить досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов

Сайты по продаже табачной и никотиносодержащей продукции в России могут разрешить блокировать в досудебном порядке. Соответствующий законопроект подготовили специалисты Минсельхоза, передает РБК.

Документ предполагает внесение поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ). Блокировке могут подвергаться сайты по удаленной продаже электронных сигарет и других подобных систем, для которых установлено предельное содержание никотина в жидкости или растворе — 20 мг/мл.

С марта в России начнет действовать повышение акцизов на табачные изделия. Закон затронет не только сигареты, но и жидкости для вейпов и нагреваемого табака.
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