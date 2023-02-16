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Bloomberg назвал провалом Запада решение ФРГ сократить количество танков для Украины

Политика
Bloomberg назвал провалом Запада решение ФРГ сократить количество танков для Украины

Берлин уменьшил количество обещанных Киеву танков, что свидетельствует о провале поддержки украинских войск. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

Так журналист прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса. Глава ведомства отметил, что украинская армия получит только половину батальона танков Leopard 2 A6, а не два, как было обещано ранее.

По словам Делфса, признание Берлина говорит о провале попытки стран Запада помочь Украине преодолеть ожидаемую активизацию боевых действий в ближайшее время. Правда, Варшава готова передать Киеву порядка 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них находятся в плачевном состоянии и нуждаются в предварительном ремонте, говорится в статье.
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