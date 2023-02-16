Bloomberg назвал провалом Запада решение ФРГ сократить количество танков для Украины

По словам Делфса, признание Берлина говорит о провале попытки стран Запада помочь Украине преодолеть ожидаемую активизацию боевых действий в ближайшее время. Правда, Варшава готова передать Киеву порядка 30 танков Leopard 2 A4, но многие из них находятся в плачевном состоянии и нуждаются в предварительном ремонте, говорится в статье.