Власти согласовали сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Правительство России одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в стране. Об этом говорится в материале «Известий».
Как рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, покупателями стали компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Они являются одними из крупнейших производителей мебели в России.
По словам Евтухова, оставленные IKEA в России предприятия продолжат функционировать. При этом продукцию с проданных заводов начнут реализовывать в отечественных торговых сетях.
«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места», — сообщил Евтухов.
Ранее стало известно, сколько мировых брендов ушли с российского рынка за последнее время. Так, из более чем 80 компаний, планировавших прекратить свою работу в стране, только 25% сделали это.