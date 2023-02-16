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Власти согласовали сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Общество
Власти согласовали сделку по продаже трех заводов IKEA в России

Правительство России одобрило сделку по продаже трех заводов IKEA в стране. Об этом говорится в материале «Известий».

Как рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, покупателями стали компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Они являются одними из крупнейших производителей мебели в России.

По словам Евтухова, оставленные IKEA в России предприятия продолжат функционировать. При этом продукцию с проданных заводов начнут реализовывать в отечественных торговых сетях.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места», — сообщил Евтухов.

Ранее стало известно, сколько мировых брендов ушли с российского рынка за последнее время. Так, из более чем 80 компаний, планировавших прекратить свою работу в стране, только 25% сделали это.
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