Канал ТВ-3 убрал сцену с Верой Брежневой из сериала «Мажор»

Сюжет сериала «Мажор» потерял смысл после удаления из него сцены с певицей Верой Брежневой. Такое мнение высказала телеведущая Ксения Собчак, комментируя решение канала ТВ-3 убрать эпизод с украинской артисткой.
Собчак опубликовала небольшое видео, из которого следует, что из серии вырезали 40-секундную сцену с Брежневой. Телеведущая уточнила, что речь идет о десятой серии второго сезона, в которой певица сыграла саму себя.
«По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
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