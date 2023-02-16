Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Петербуржец погиб в ДТП на Гостилицком шоссе

Происшествия
Петербуржец погиб в ДТП на Гостилицком шоссе

Смертельная авария произошла на Гостилицком шоссе Санкт-Петербурга. В результате ДТП скончался один человек, сообщило издание «78| НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

Как уточнил портал, точная причина аварии на данный момент неизвестна. По предварительным данным, водитель сильно превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Уточняется, что данный участок дороги не был освещен. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Информация по пассажирам уточняется.

Ранее сообщалось об аварии в Оренбургской области. В Новотроицке маршрутка перевернулась после наезда на дорожный знак. Троих человек госпитализировали.
гостилицкое шоссе авария погибший
Военкоры ФАН
Лучшие в аду