Петербуржец погиб в ДТП на Гостилицком шоссе

Смертельная авария произошла на Гостилицком шоссе Санкт-Петербурга. В результате ДТП скончался один человек, сообщило издание «78| НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.
Как уточнил портал, точная причина аварии на данный момент неизвестна. По предварительным данным, водитель сильно превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Уточняется, что данный участок дороги не был освещен. На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Информация по пассажирам уточняется.
Ранее сообщалось об аварии в Оренбургской области. В Новотроицке маршрутка перевернулась после наезда на дорожный знак. Троих человек госпитализировали.