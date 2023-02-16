ВСУ пытками заставляли российских пленных раскрыть местоположение товарищей

Украинские боевики пытали российских военнопленных, чтобы узнать позывные и местоположение их товарищей. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил РФ Александр Блошенко, вернувшийся из плена.
По его словам, украинские надсмотрщики избивали и топили находящихся в плену военных. Боевики также пытали с применением электричества. Блошенко добавил, что его вынуждали позвонить маме и заставить ее провести политическую акцию.
«Маме звонили с моего телефона. И сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом», — рассказал он РИА Новости.
Ранее военнослужащий ВС РФ Алексей Лукоянов сообщил, что в плену украинские националисты не жалели никого, однако особенно доставалось российским офицерам.