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ВСУ пытками заставляли российских пленных раскрыть местоположение товарищей

Армия
ВСУ пытками заставляли российских пленных раскрыть местоположение товарищей

Украинские боевики пытали российских военнопленных, чтобы узнать позывные и местоположение их товарищей. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил РФ Александр Блошенко, вернувшийся из плена.

По его словам, украинские надсмотрщики избивали и топили находящихся в плену военных. Боевики также пытали с применением электричества. Блошенко добавил, что его вынуждали позвонить маме и заставить ее провести политическую акцию.

«Маме звонили с моего телефона. И сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом», — рассказал он РИА Новости.

Ранее военнослужащий ВС РФ Алексей Лукоянов сообщил, что в плену украинские националисты не жалели никого, однако особенно доставалось российским офицерам.
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