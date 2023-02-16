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Панфилов ищет замену покойной Чуриковой в спектакле «Аквитанская львица»

Общество
Панфилов ищет замену покойной Чуриковой в спектакле «Аквитанская львица»

Режиссер Глеб Панфилов хочет вернуть в репертуар спектакль, в котором играла его покойная жена Инна Чурикова. Об этом передает «КП» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Речь идет о спектакле «Аквитанская львица». Чуриковой в постановке принадлежала роль королевы.

«Потерять такой замечательный спектакль было бы жаль. "Аквитанская львица" много лет украшала наш репертуар», — отметил Варшавер.

Согласно информации газеты, Панфилов подтвердил эту информацию. Сейчас режиссер занят поиском актрисы, которая смогла бы заменить Чурикову.

Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Режиссер тяжело переживает смерть своей супруги. После трагедии он отказывается общаться с журналистами, поскольку рана в его сердце еще не зажила.
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