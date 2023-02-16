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Байден заявил, что не позволит США объявить дефолт

Политика
Байден заявил, что не позволит США объявить дефолт

Конгресс США должен одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

В противном случае Вашингтон будет вынужден объявить дефолт. Подобный поворот событий, по словам американского президента, стал бы катастрофой, поэтому он ни в коем случае не позволит этому случится.

«Я ясно дал понять…, что не намерен обсуждать вопрос о том, будем мы оплачивать свой долг или нет. Я не позволю этой стране объявить дефолт», — заявил Байден.

Президент также сообщил о намерении представить свой проект бюджета. По его словам, данный план позволит сократить дефицит на 2 триллиона долларов.

Конгресс США тем временем допустил объявление дефолта. По его мнению, это произойдет между июлем и сентябрем 2023 года.
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