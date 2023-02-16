«Везде нищета»: польская актриса Барбара Брыльска уничижительно отозвалась о жизни россиян

Ранее Барбара Брыльска заступилась за коллегу Лию Ахеджакову, которую уволили из театра «Современник». Польская актриса заявила, что звезде «Служебного романа» необходимо срочно уехать из России, поскольку ее не оставят в покое «эти коммунисты, проклятые богом люди».