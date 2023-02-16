«Везде нищета»: польская актриса Барбара Брыльска уничижительно отозвалась о жизни россиян

Польская актриса Барбара Брыльска, получившая широкую известность благодаря роли Нади в драмеди Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», оскорбительно отозвалась о жизни россиян. Об этом сообщает «Абзац».
Артистка выразила мнение, что в России достойно живут только в Москве и Петербурге. За пределами столиц, уверена Брыльска, царствует беспросветная нищета.
«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — высказалась актриса.
Ранее Барбара Брыльска заступилась за коллегу Лию Ахеджакову, которую уволили из театра «Современник». Польская актриса заявила, что звезде «Служебного романа» необходимо срочно уехать из России, поскольку ее не оставят в покое «эти коммунисты, проклятые богом люди».