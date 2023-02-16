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Сергей Лазарев объяснил свое нежелание жениться

Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил свое нежелание жениться

Певец Сергей Лазарев не торопится связывать себя узами браками. О причинах такого решения он рассказал в эфире YouTube-шоу Армана Давлетьярова.

Лазарев заявил, что не верит в институт брака. По его словам, он ставит пару в рамки, которые плохо влияют на отношения между мужчиной и женщиной.

«Свадьба – это прекрасный день, но штамп в паспорте очень часто расслабляет. Я свободный, ветреный и влюбчивый», — признался Лазарев.

Певец считает, что вряд ли сможет найти человека, с которым ему будет комфортно на протяжении всей жизни. Найти вторую половину можно только путем проб и ошибок, считает Лазарев.
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