La Nacion: США запросили у Аргентины информацию по делу о беременных россиянках

Аргентина в феврале задержала в аэропорту шесть беременных россиянок, заподозрив их в «ложном туризме». Сейчас миграционная служба страны начала приостанавливать и аннулировать виды на жительства женщин, которые получили его путем рождения ребенка, а затем покинули Аргентину.