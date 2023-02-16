La Nacion: США запросили у Аргентины информацию по делу о беременных россиянках

Власти США заинтересовались расследованием дела о въезде беременных россиянок в Аргентину. Об этом пишет La Nacion.
Департамент внутренней безопасности США направил запрос в федеральный суд Аргентины, чтобы получить сведения по расследованию, говорится в статье. Американская сторона опасается, что беременные женщины из РФ могут воспользоваться наличием аргентинского гражданства, чтобы затем получить визу в США.
«Доступ к аргентинскому паспорту дает возможность получения визы в США на срок до 10 лет», — пояснили журналисты.
Аргентина в феврале задержала в аэропорту шесть беременных россиянок, заподозрив их в «ложном туризме». Сейчас миграционная служба страны начала приостанавливать и аннулировать виды на жительства женщин, которые получили его путем рождения ребенка, а затем покинули Аргентину.
В Госдуме ранее предложили лишать материнского капитала гражданок РФ, которые отправились рожать за границу. Против такой инициативы выступил депутат Александр Толмачев.