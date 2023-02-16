Вертолет разбился в штате Алабама США

Вертолет потерпел крушение на территории штата Алабама в Соединенных Штатах. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале РЕН ТВ.
Предварительно установлено, что воздушное судно загорелось при ударе. На месте крушения поднялся столб черного дыма. Неизвестно, сколько человек находилось на борту вертолета, однако никто из них не выжил.
Несмотря на то, что воздушное судно упало недалеко от жилых домов, никто из местных жителей не пострадал. Других подробностей произошедшего не сообщается.
Ранее пассажирский самолет компании United Airlines попал в сильный шторм в Тихом океане. По информации издания Mirror, авиалайнер начал терять высоту и едва не рухнул в воду.