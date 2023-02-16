Два рыбака провалились под лед в Краснодарском крае

Компания из четырех человек 15 февраля отправилась на зимнюю рыбалку в станице Черноерковской Краснодарского края. В какой-то момент мужчины настолько увлеклись процессом, что не заметили, как лед начал таять.
После этого рыбаки оказались отрезанными от берега, а двое из них упали в воду. Мужчины смогли выбраться на сушу самостоятельно, уточнили в пресс-центре краевого управления МЧС.
На помощь жителям выдвинулась группа спасателей, правоохранители и медики. В 20:00 спасательная операция завершилась. Мужчин, которые провалились под лед и получили переохлаждение, передали медикам.
На Сахалине с дрейфующей льдины спасли 18 рыбаков. Мужчины находились примерно в ста метрах от берега.