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США намерены предложить своего кандидата на пост президента Всемирного банка

Политика
США намерены предложить своего кандидата на пост президента Всемирного банка

Соединенные Штаты намерены выдвинуть своего кандидата на пост главы Всемирного банка. Вашингтон также рассчитывает на быстрое утверждение предложенного варианта, сообщила министр финансов Джанет Йеллен.

Будущий президент ведомства займется трансформацией банков, отметила она. Все финансово-кредитные структуры должны соответствовать вызовам современности.

«Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания», — отметила Йеллен.

Ранее о досрочной отставке действующего главы Всемирного банка Дэвида Малпасса сообщило агентство Bloomberg. По традиции ведомство возглавляют американские кандидаты, и он стал 13-м из них.
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