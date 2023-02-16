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«Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Челси» в первой встрече 1/8 финала ЛЧ

Спорт
«Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Челси» в первой встрече 1/8 финала ЛЧ

Немецкая «Боруссия» обыграла английский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 63-й минуте встречи забил Карим Адейеми с передачи Рафаэля Геррейру. Примечательно, что арбитр матча Хесус Хиль Мансано показал футболистам десять желтых карточек на двоих. При этом ни до одного удаления дело так и не дошло.

В параллельной встрече между собой выясняли отношения бельгийский «Брюгге» и португальская «Бенфика». Победу одержали вторые со счетом 2:0. Один из голов забил бывший игрок московского «Локомотива» Жоау Мариу.
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