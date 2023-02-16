«Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Челси» в первой встрече 1/8 финала ЛЧ

Единственный гол на 63-й минуте встречи забил Карим Адейеми с передачи Рафаэля Геррейру. Примечательно, что арбитр матча Хесус Хиль Мансано показал футболистам десять желтых карточек на двоих. При этом ни до одного удаления дело так и не дошло.