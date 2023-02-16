Vocea Basarabiei: Санду запугивает население Молдавии в попытке скрыть собственные провалы

Президент Майя Санду пытается скрыть собственные неудачи всеми возможными способами. В ход идет даже запугивание населения угрозой государственного переворота, считает вице-спикер парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Положение дел в Молдавии в настоящий момент «трагическое». По словам политика, все, что делает власть — ищет виноватых. Население устало от подобных мер и требует досрочного проведения парламентских выборов, передает Vocea Basarabiei.
«За скандальным заявлением президента Майи Санду о якобы подготовке внешних сил к свершению государственного переворота в Молдове стоит политический интерес партии власти», — отметил Батрынча.
Ранее Санду раскритиковали и болгарские коммунисты. Они считают, что действующий президент республики является узурпатором и провокатором.