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Vocea Basarabiei: Санду запугивает население Молдавии в попытке скрыть собственные провалы

Политика
Vocea Basarabiei: Санду запугивает население Молдавии в попытке скрыть собственные провалы

Президент Майя Санду пытается скрыть собственные неудачи всеми возможными способами. В ход идет даже запугивание населения угрозой государственного переворота, считает вице-спикер парламента, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

Положение дел в Молдавии в настоящий момент «трагическое». По словам политика, все, что делает власть — ищет виноватых. Население устало от подобных мер и требует досрочного проведения парламентских выборов, передает Vocea Basarabiei.

«За скандальным заявлением президента Майи Санду о якобы подготовке внешних сил к свершению государственного переворота в Молдове стоит политический интерес партии власти», — отметил Батрынча.

Ранее Санду раскритиковали и болгарские коммунисты. Они считают, что действующий президент республики является узурпатором и провокатором.
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