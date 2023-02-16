Полковник Макгрегор высмеял призыв главы Пентагона нарастить поставки оружия ВСУ

Призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки военной помощи Украине не имеет никакого смысла. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как сообщил ранее Остин, США и их союзникам необходимо предоставить Украине все необходимое для «решающего успеха» в контрнаступлении, которое ожидается весной. Однако Макгрегор напомнил, что страны НАТО не имеют требуемых боеприпасов.
По словам полковника, западные государства столкнулись с нехваткой мощностей для воспроизводства необходимых объемов вооружений. В связи с этим надежды Пентагона на весенний план Украины являются бессмысленными.
«У нас просто нет боеприпасов для отправки. Мы достигли предела, наши собственные запасы быстро подходят к концу», — сообщил Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
Ранее генеральный инспектор ВС Германии Эберхард Цорн оценил, когда Украина получит немецкие танки Leopard 2. Он допустил, что ВСУ будут использовать данную технику уже в марте.