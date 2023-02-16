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Циклон на Камчатке привел к задержке вылета девяти рейсов

Общество
Циклон на Камчатке привел к задержке вылета девяти рейсов

Вылет девяти рейсов из главного аэропорта Камчатки задерживается 16 февраля из-за непогоды. Информация об этом содержится на онлайн-табло.

Более чем на час задерживается отправление рейсов в Соболево, Тигиль, Тиличики, Новосибирск, Южно-Сахалинск, Озерную и Хабаровск. Еще два самолета не могут вовремя вылететь во Владивосток.

Циклон пришел на Камчатку 14 февраля. На территории региона было объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин и порывов ветра, скорость которых достигала 45 метров в секунду. Сейчас сотрудники оперативных служб региона ликвидируют последствия непогоды.

Днем ранее на Камчатке было зафиксировано три землетрясения. Магнитуда последнего из них составила 4,7 балла.
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