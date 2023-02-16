«Не все угрозы сняты»: врач Костомарова раскрыл подробности лечения фигуриста

Медики выбрали единственную возможную схему лечения спортсмена Романа Костомарова, чтобы сохранить его жизнь. Об этом ТАСС рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.
Сейчас у фигуриста наблюдается положительная динамика. Она стала результатом, в том числе, вынужденного хирургического вмешательства, пояснил врач.
«Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — добавил Царенко.
Он также отметил, что с первых дней госпитализации состояние фигуриста было критическим. Для выбора пути лечения пациента организовывали несколько консилиумов, в которых Царенко участвовал.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Спортсмен в тяжелом состоянии некоторое время находился в медикаментозной коме, позднее его подключили к ЭКМО. Однако у Романа появились проблемы с кровообращением, образовался сепсис. Спустя почти месяц, 7 февраля, фигуристу ампутировали обе стопы, чтобы остановить распространение гангрены.