«Не все угрозы сняты»: врач Костомарова раскрыл подробности лечения фигуриста

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Спортсмен в тяжелом состоянии некоторое время находился в медикаментозной коме, позднее его подключили к ЭКМО. Однако у Романа появились проблемы с кровообращением, образовался сепсис. Спустя почти месяц, 7 февраля, фигуристу ампутировали обе стопы, чтобы остановить распространение гангрены.