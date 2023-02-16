Пользователи из разных стран сообщили о неполадках в работе Twitter

Сбои в работе сервиса Twitter произошли 15 февраля в ряде стран. Такие данные приводит Downdetector, который мониторит функционирование популярных интернет-платформ.
Чаще всего пользователи сталкивались с неполадками в работе сайта и приложения Twitter. У некоторых возникли трудности при попытке подключиться к серверу.
Больше всего жалоб поступало с территории США, Великобритании, Канады, Франции и Германии. Из других стран тоже фиксировались обращения, но в меньшем количестве. В России доступ к Twitter ограничен с весны прошлого года.
За последнюю неделю пользователи уже не первый раз жалуются на сбои в работе Twitter. Аналогичная ситуация наблюдалась 13 февраля.