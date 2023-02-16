Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ДТП с двумя грузовиками произошло на внешней стороне МКАД

Происшествия
ДТП с двумя грузовиками произошло на внешней стороне МКАД

Авария с участием трех транспортных средств произошла на 70 километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным ведомства, в районе путепровода Братцево-Путилково столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

В результате аварии на данном участке дороги было ограничено автомобильное движение. Заняты оказались три полосы из пяти. В дептрансе рекомендуют водителям по возможности выбирать объездные пути, пока не будут устранены последствия ДТП.
авария мкад дептранс братцево-путилково
Военкоры ФАН
Лучшие в аду