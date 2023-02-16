ДТП с двумя грузовиками произошло на внешней стороне МКАД

Авария с участием трех транспортных средств произошла на 70 километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
По данным ведомства, в районе путепровода Братцево-Путилково столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.
В результате аварии на данном участке дороги было ограничено автомобильное движение. Заняты оказались три полосы из пяти. В дептрансе рекомендуют водителям по возможности выбирать объездные пути, пока не будут устранены последствия ДТП.