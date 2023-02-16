Замгоссекретаря исключила возможность разрыва прямого диалога США с Китаем

Соединенные Штаты не имеют возможности разорвать прямой диалог с Китаем. Такое заявление сделала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Она напомнила, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН. По словам Шерман, если Вашингтон откажется от взаимодействия с Пекином, это навредит безопасности и свободе США. Замгоссекретаря также считает, что большинство американцев выступают за продолжение диалога с Китаем.
«Мы должны иметь прямую связь, говорить КНР о тех случаях, когда, по нашему мнению, ее действия идут вразрез с правилами, нормами, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, которые она якобы поддерживает», — заявила Шерман.
Вместе с этим она сообщила, что США продолжат придерживаться политики «одного Китая». По словам Шерман, данная стратегия проверена временем.