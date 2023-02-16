Замгоссекретаря исключила возможность разрыва прямого диалога США с Китаем

Она напомнила, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН. По словам Шерман, если Вашингтон откажется от взаимодействия с Пекином, это навредит безопасности и свободе США. Замгоссекретаря также считает, что большинство американцев выступают за продолжение диалога с Китаем.

