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Захарова назвала актом русофобии высылку организатора «Бессмертного полка» из Эстонии

Политика
Захарова назвала актом русофобии высылку организатора «Бессмертного полка» из Эстонии

Эстонские власти продемонстрировали русофобский курс страны, когда решили депортировать организатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, русскоязычные граждане прибалтийских стран больше не могут сохранять свою идентичность и организовать мероприятия в честь исторической памяти. При этом уже не первый год националистические круги в Эстонии продолжают искажать события Великой Отечественной войны.

«Вероятно, особое раздражение эстонских властей вызвал тот факт, что он занимался организацией и проведением шествий "Бессмертного полка" в Эстонии», — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Чаулину аннулировали долгосрочный вид на жительство в Эстонии. После этого мужчину выслали из страны.
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