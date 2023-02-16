Неймар может перейти в «Челси» за 60 млн евро

Кроме того, как утверждает La Parisien, футболист устал от постоянной критики в свой адрес. Однако сам игрок четко дал понять, что не собирается по своей воле уходить из команды и сделает это только в том случае, если руководство прямо выскажет свою незаинтересованность в нем.