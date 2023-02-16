Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Неймар может перейти в «Челси» за 60 млн евро

Спорт
Неймар может перейти в «Челси» за 60 млн евро

Форвард Неймар может в скором времени перейти из «ПСЖ» в «Челси». Боссы обоих клубов продолжают вести переговоры по поводу трансфера бразильца, передает La Parisien.

Владелец английского клуба Тодд Бойли организовал встречу с представителем парижан Нассером Аль-Хелаифи, на которой обсуждались детали сделки. «Челси» готов предложить «ПСЖ» за Неймара 60 миллионов евро, пишет издание со ссылкой на источники.

Кроме того, как утверждает La Parisien, футболист устал от постоянной критики в свой адрес. Однако сам игрок четко дал понять, что не собирается по своей воле уходить из команды и сделает это только в том случае, если руководство прямо выскажет свою незаинтересованность в нем.
челси псж футбол неймар
Военкоры ФАН
Лучшие в аду