Неймар может перейти в «Челси» за 60 млн евро

Форвард Неймар может в скором времени перейти из «ПСЖ» в «Челси». Боссы обоих клубов продолжают вести переговоры по поводу трансфера бразильца, передает La Parisien.
Владелец английского клуба Тодд Бойли организовал встречу с представителем парижан Нассером Аль-Хелаифи, на которой обсуждались детали сделки. «Челси» готов предложить «ПСЖ» за Неймара 60 миллионов евро, пишет издание со ссылкой на источники.
Кроме того, как утверждает La Parisien, футболист устал от постоянной критики в свой адрес. Однако сам игрок четко дал понять, что не собирается по своей воле уходить из команды и сделает это только в том случае, если руководство прямо выскажет свою незаинтересованность в нем.