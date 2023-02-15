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США отказались признавать свою причастность к подрыву «Северных потоков»

Политика
США отказались признавать свою причастность к подрыву «Северных потоков»

Соединенные Штаты не имеют какого-либо отношения к подрыву российских «Северных потоков». Соответствующее заявление сделали представители Государственного департамента США.

В ведомстве также сообщили, что американские власти не собираются заниматься расследованием произошедшего на «Северных потоках». Представители Госдепа подчеркнули, что оставляют это государствам, в юрисдикции которых произошел инцидент.

Ранее американский журналист Сеймур Херш доказал другую версию. По его мнению, взрывы на «Северных потоках» организовали именно США. Таким образом Вашингтон вынудил Берлин продолжать поддержку Киева.
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