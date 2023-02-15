США отказались признавать свою причастность к подрыву «Северных потоков»

Соединенные Штаты не имеют какого-либо отношения к подрыву российских «Северных потоков». Соответствующее заявление сделали представители Государственного департамента США.
В ведомстве также сообщили, что американские власти не собираются заниматься расследованием произошедшего на «Северных потоках». Представители Госдепа подчеркнули, что оставляют это государствам, в юрисдикции которых произошел инцидент.
Ранее американский журналист Сеймур Херш доказал другую версию. По его мнению, взрывы на «Северных потоках» организовали именно США. Таким образом Вашингтон вынудил Берлин продолжать поддержку Киева.