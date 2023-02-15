Конгресс допустил дефолт в США между июлем и сентябрем 2023 года

Власти США в июле–сентябре текущего года могут исчерпать средства на обслуживание внешнего долга. Избежать этого можно путем повышения потолка, сообщили в Бюджетном управлении Конгресса США.
Возможности американского правительства для привлечения заимствований с помощью экстраординарных мер могут быть исчерпаны в четвертом квартале наступившего финансового года. Такой вариант развития событий вероятен при отсутствии изменений в лимите государственного долга, говорится в сообщении.
Белый дом ранее призвал законодателей в экстренном порядке повысить лимиты заимствований или временно остановить их действие. Однако ряд республиканцев выступают за проведение переговоров по поводу сокращения бюджетных трат.