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Конгресс допустил дефолт в США между июлем и сентябрем 2023 года

Экономика
Конгресс допустил дефолт в США между июлем и сентябрем 2023 года

Власти США в июле–сентябре текущего года могут исчерпать средства на обслуживание внешнего долга. Избежать этого можно путем повышения потолка, сообщили в Бюджетном управлении Конгресса США.

Возможности американского правительства для привлечения заимствований с помощью экстраординарных мер могут быть исчерпаны в четвертом квартале наступившего финансового года. Такой вариант развития событий вероятен при отсутствии изменений в лимите государственного долга, говорится в сообщении.

Белый дом ранее призвал законодателей в экстренном порядке повысить лимиты заимствований или временно остановить их действие. Однако ряд республиканцев выступают за проведение переговоров по поводу сокращения бюджетных трат.
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