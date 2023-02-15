Писатель Садулаев перечислил отличия русских от украинцев

Украинцы, или «южно-русские люди», более общительны и деловиты, отметил он в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Последняя черта также сделала их активнее как в экономическом, так и в социальном плане. При этом, по словам писателя, народ все равно остается «нашим», что, в свою очередь, приводит к конфликтам.