Украинцы и русские по своей сути один народ. При этом определенные специфику и отличия выявить не сложно, считает писатель Герман Садулаев.
Украинцы, или «южно-русские люди», более общительны и деловиты, отметил он в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Последняя черта также сделала их активнее как в экономическом, так и в социальном плане. При этом, по словам писателя, народ все равно остается «нашим», что, в свою очередь, приводит к конфликтам.
«За 30 лет то население Украины, которое было под властью Украины, там, конечно, произошли очень большие изменения в сознании из-за оголтелой пропаганды русофобии, западных псевдоценностей, там, конечно, это изменение произошло», — заявил Садулаев.
Украинцев стремятся зачислить в «европейский суперэтнос», добавил писатель. Однако многие из них по-прежнему говорят свое решительно «нет», понимая, что «да» приведет к запрету русского языка и культуры.
Герман Садулаев является петербургским писателем, придерживающимся левых взглядов. Несмотря на это, он поддерживает спецоперацию на Украине не только словом, но и делом.