Умерла актриса и секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч

Американская актриса Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет. Об этом передает таблоид TMZ со ссылкой на родственников звезды.
Причины смерти актрисы не называются, но уточняется, что незадолго до смерти у нее были проблемы со здоровьем. Известность пришла к Уэлч после съемок в фильме «Миллион лет до нашей эры» 1966 года выхода.
Уэлч родилась в Техасе и начала свою карьеру с должности ведущей прогноза погоды. В 1964 году она впервые сыграла в голливудском фильме. В 1970-е годы звезда появилась в журнале Playboy и заняла третью строчку в списке 100 самых сексуальных звезд XX века. Уэлч исполнила роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетера: Подвески королевы» 1974 года, за что стала лауреатом премии «Золотой глобус».
Актриса была замужем четыре раза, в браках у нее родились двое детей. Ее дочери Тани исполнилось 62 года, а сыну Деймону — 63 года.