Умерла актриса и секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч

Уэлч родилась в Техасе и начала свою карьеру с должности ведущей прогноза погоды. В 1964 году она впервые сыграла в голливудском фильме. В 1970-е годы звезда появилась в журнале Playboy и заняла третью строчку в списке 100 самых сексуальных звезд XX века. Уэлч исполнила роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетера: Подвески королевы» 1974 года, за что стала лауреатом премии «Золотой глобус».