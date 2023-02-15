Российская система ПВО сбила ракету в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету в Ивнянском районе Белгородской области. Об этом вечером 15 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что в результате падения ракеты никто не пострадал. Последствия на земле в настоящее время уточняются сотрудниками оперативных служб, говорится в сообщении.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На днях под огонь попал поселок Красное в Шебекинском городском округе.