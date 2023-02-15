Петербургский СКА третий раз в истории завоевал Кубок континента КХЛ

СКА досрочно одержал победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это случилось после поражения ЦСКА в домашнем матче против ярославского «Локомотива»
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Александр Полунин, Иван Чехович и Рушан Рафиков. За ЦСКА единственный гол забил Михаил Григоренко.
Таким образом, СКА третий раз стал обладателем Кубка континента. За всю историю лишь однажды победитель регулярного чемпионата смог завоевать Кубок Гагарина. Им стал ЦСКА в сезоне 2018/19.