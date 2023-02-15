Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Два человека госпитализированы после ДТП на набережной Тараса Шевченко в Москве

Происшествия
Два человека госпитализированы после ДТП на набережной Тараса Шевченко в Москве

Минимум два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Москвы. Авария произошла вечером 15 февраля на набережной Тараса Шевченко, уточнили ТАСС в столичном управлении МВД России.

ДТП произошло примерно в 22:00 недалеко от дома №7. Согласно информации ведомства, участниками столкновения стали две иномарки. Двое пострадавших доставлены в больницу, еще одного человека медики осматривают на месте.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее в Петербурге водитель иномарки KIA Rio сбил девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти.
дтп москва госпитализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду