Два человека госпитализированы после ДТП на набережной Тараса Шевченко в Москве

Минимум два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Москвы. Авария произошла вечером 15 февраля на набережной Тараса Шевченко, уточнили ТАСС в столичном управлении МВД России.
ДТП произошло примерно в 22:00 недалеко от дома №7. Согласно информации ведомства, участниками столкновения стали две иномарки. Двое пострадавших доставлены в больницу, еще одного человека медики осматривают на месте.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее в Петербурге водитель иномарки KIA Rio сбил девятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти.