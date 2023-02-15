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Глава Всемирного банка решил досрочно покинуть свой пост

Политика
Глава Всемирного банка решил досрочно покинуть свой пост

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс объявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.

Как пишет СМИ, Малпасс уйдет с поста главы Всемирного банка в ближайшие несколько месяцев. Отставка президента произойдет приблизительно за год до официального истечения срока его полномочий.

Известно, что Дэвид Малпасс находится в должности главы Всемирного банка с 5 апреля 2019 года. С чем связано решение президента об отставке, не уточняется.

Ранее стало известно об уходе Николы Стерджен с должности первого министра Шотландии. Она занимала соответствующий пост с 2014 года.
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