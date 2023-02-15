Рогов: ВСУ стягивают допрезервы на линию соприкосновения в Запорожской области

Вооруженные силы Украины начали стягивать дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его мнению, это может говорить о подготовке ВСУ к весеннему наступлению. Рогов также допустил, что украинские войска опасаются потенциального наступления российской армии. Он добавил, что группировка ВСУ на Запорожском направлении насчитывает порядка 25 тысяч солдат.
«В течение менее недели количество боевиков ВСУ увеличилось примерно на пять тысяч», — сообщил Рогов РИА Новости.
Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн предположил, когда Украина получит немецкие танки Leopard 2. По его мнению, ВСУ могут начать использовать данную технику уже в марте.