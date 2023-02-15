Рогов: ВСУ стягивают допрезервы на линию соприкосновения в Запорожской области

По его мнению, это может говорить о подготовке ВСУ к весеннему наступлению. Рогов также допустил, что украинские войска опасаются потенциального наступления российской армии. Он добавил, что группировка ВСУ на Запорожском направлении насчитывает порядка 25 тысяч солдат.