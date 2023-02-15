Москвич получил шоколад «Вдохновение» вместо заказанного на AliExpress смартфона

Мужчина оформил заказ на устройство Xiaomi POCO X3 GT. Через месяц ему пришло уведомление с почты, что посылку можно забирать. Сразу после прихода домой москвич решил распаковать коробку, внутри которой его ждал сладкий сюрприз. Весь процесс житель столицы снимал на камеру.