Москвич получил шоколад «Вдохновение» вместо заказанного на AliExpress смартфона

Житель Москвы решил порадовать сына новым смартфоном за хорошие оценки. Гаджет он заказал в январе на AliExpress, однако в итоге оказался разочарован покупкой.
Мужчина оформил заказ на устройство Xiaomi POCO X3 GT. Через месяц ему пришло уведомление с почты, что посылку можно забирать. Сразу после прихода домой москвич решил распаковать коробку, внутри которой его ждал сладкий сюрприз. Весь процесс житель столицы снимал на камеру.
Вместо смартфона в коробке лежали пять плиток шоколада «Вдохновение». Теперь мужчине придется разбираться, где именно произошла подмена, а сыну, вероятно, он купит другой подарок.
В Подмосковье сотрудники полиции задержали телефонного террориста. Мужчина позвонил в оперативные службы и сделал ложное заявление об угрозе взрыва одного из многоэтажных домов.