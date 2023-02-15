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Москвич получил шоколад «Вдохновение» вместо заказанного на AliExpress смартфона

Общество
Москвич получил шоколад «Вдохновение» вместо заказанного на AliExpress смартфона

Житель Москвы решил порадовать сына новым смартфоном за хорошие оценки. Гаджет он заказал в январе на AliExpress, однако в итоге оказался разочарован покупкой.

Мужчина оформил заказ на устройство Xiaomi POCO X3 GT. Через месяц ему пришло уведомление с почты, что посылку можно забирать. Сразу после прихода домой москвич решил распаковать коробку, внутри которой его ждал сладкий сюрприз. Весь процесс житель столицы снимал на камеру.

Вместо смартфона в коробке лежали пять плиток шоколада «Вдохновение». Теперь мужчине придется разбираться, где именно произошла подмена, а сыну, вероятно, он купит другой подарок.

В Подмосковье сотрудники полиции задержали телефонного террориста. Мужчина позвонил в оперативные службы и сделал ложное заявление об угрозе взрыва одного из многоэтажных домов.
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