США намерены возродить проекты Арктического совета без участия России

Соединенные Штаты возобновят деятельность Арктического совета. Речь идет о проектах, не предполагающих участия России, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле.
Действия РФ, убежден он, якобы нанесли ущерб международному сотрудничеству в арктической зоне. По словам чиновника, в ближайшем будущем Вашингтон не ждет от Москвы пересмотра своей стратегии.
«Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — заявил Шолле.
Ранее в Совфеде РФ затронули тему обеспечения Арктики базовыми станциями мобильной связи. На необходимость данных мер указал заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Константин Долгов.