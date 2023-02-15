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США намерены возродить проекты Арктического совета без участия России

Политика
США намерены возродить проекты Арктического совета без участия России

Соединенные Штаты возобновят деятельность Арктического совета. Речь идет о проектах, не предполагающих участия России, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле.

Действия РФ, убежден он, якобы нанесли ущерб международному сотрудничеству в арктической зоне. По словам чиновника, в ближайшем будущем Вашингтон не ждет от Москвы пересмотра своей стратегии.

«Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — заявил Шолле.

Ранее в Совфеде РФ затронули тему обеспечения Арктики базовыми станциями мобильной связи. На необходимость данных мер указал заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Константин Долгов.
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