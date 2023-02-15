Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с помощью «Корнета»

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Вооруженных сил России ликвидировал наблюдательный пункт украинских войск на авдеевском направлении. Информацию об этом передает корреспондент РИА Новости.
Сперва российская разведывательная группа установила местоположение наблюдательного пункта ВСУ. Затем солдаты выстрелили по позиции противника из комплекса «Корнет».
Точным попаданием управляемой ракеты объект был уничтожен. Сообщается также, что военнослужащие провели объективный контроль с помощью современного оптико-электронного комплекса «Ирония».
Ранее стало известно, что украинские войска уже год применяют шары с отражателями на поле боя. Как пишет издание «Страна.ua», таким образом ВСУ пытаются дезориентировать российские системы противовоздушной обороны.