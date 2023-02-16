Ветераны Афганистана и участники СВО встретились в Кремле в день памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших свой боевой долг за пределами Родины. Дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Из российских регионов и бывших республик СССР в Государственный Кремлевский дворец прибыли ветераны, Герои Советского Союза, кавалеры боевых наград, честно и мужественно выполнявших свой интернациональный долг, а также семьи погибших бойцов. Перед собравшимися выступил генерал-полковник Борис Громов, командовавший 40-й армией в Афганистане до 15 февраля 1989 года.