Ветераны Афганистана и участники СВО встретились в Кремле в день памяти воинов-интернационалистов

В Кремлевском дворце состоялся торжественный вечер, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие посетили и действующие военнослужащие, выполняющие боевые задачи на Украине.
15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших свой боевой долг за пределами Родины. Дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Из российских регионов и бывших республик СССР в Государственный Кремлевский дворец прибыли ветераны, Герои Советского Союза, кавалеры боевых наград, честно и мужественно выполнявших свой интернациональный долг, а также семьи погибших бойцов. Перед собравшимися выступил генерал-полковник Борис Громов, командовавший 40-й армией в Афганистане до 15 февраля 1989 года.
«Выполнив задачи, мы не в пример американцам вышли из Афганистана с развернутыми боевыми знаменами и морем цветов от простых людей. 40-я армия с умом и эффективно вела боевые действия, нам было с кого брать пример — это наши деды, отцы и братья в Великой Отечественной войне, весь советский народ. Спасибо вам, дорогие наши «афганцы». С вас берут пример младшие поколения, ведя битву с фашизмом на Украине», — произнес Герой Советского Союза.
Мероприятие в Кремлевском дворце организовано Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», Российским Союзом ветеранов Афганистана, Союзом десантников России и Российской ассоциацией Героев. В этом году к торжествам впервые присоединились бойцы, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Доблестные военнослужащие приехали непосредственно с линии фронта.
«Я встретил здесь своих друзей, в первую очередь «афганцев», которые там воюют, уже дети «афганцев» воюют и внуки уже «афганцев» воюют. Задача, которая сегодня стоит перед Россией, она простая — победить фашизм. Сегодня более 50 стран мира поддержали попытку фашистов уничтожить Россию. Цель одна — захватить ресурсы нашей страны. Будет сложно, но враг будет разбит, и победа будет за нами», — заявил заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий Геннадий Шорохов.
Свое обращение к участникам торжественного вечера направил президент Владимир Путин. Лидер страны отметил верность россиян нерушимому боевому братству и указал на важность преемственности традиций патриотизма и служения Отчизне.