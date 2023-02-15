Зюганов рассказал о звонках Путина после полуночи

Президент России Владимир Путин имеет загруженный график, из-за чего не всегда успевает закончить звонки до полуночи. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции по случаю 30-летия партии.
Зюганов признался, что с уважением и пониманием относится к ночным звонкам главы государства. Политик регулярно контактирует с Путиным и его не смущает, что иногда их переговоры происходят после полуночи.
«У него (Путина) тяжелый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит. Правда, иногда звонок приходит уже за полночь», — пояснил он.
По словам Зюганова, он не является жаворонком и ложится достаточно поздно. Глава КПРФ добавил, что ему просто связаться с президентом напрямую.
Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию. Оно пройдет в Гостином Дворе и займет один час.