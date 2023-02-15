Журналист Херш объяснил, почему США решили взорвать «Северные потоки»

Соединенные Штаты организовали взрывы на «Северных потоках», чтобы сохранить поддержку Украины со стороны Германии. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.
Вашингтон намеренно лишил ФРГ дешевого российского газа, отметил он. Ради такого топлива Германия бы легко отказалась от поддержки Украины, поэтому США хотели предотвратить это всеми возможными способами.
«Вот что сделал (президент США Джо) Байден. Он сказал… я знаю, что наступает зима, и будет тяжело, и не хочу, чтобы немцы сказали — мы прекращаем (поддержку Украины), чтобы нам не было плохо. Иначе нас уничтожат», — рассказал Херш.
Ранее журналист заявил, что Байден также хотел напомнить Европе о ее «второсортности». По его словам, подобная позиция ведет к расколу в НАТО.