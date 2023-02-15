Госдеп: США продолжат конфисковывать российские активы в пользу Украины

США и дальше будут конфисковывать российские активы, сейчас Вашингтон решает, как распорядиться уже изъятыми средствами. Такое заявление сделала глава управления госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.
По словам дипломата, ведомство рассчитывает, что минюст продолжит изымать активы России в рамках закона, принятого в декабре 2022 года. В настоящее время госдеп пытается понять, как лучше распорядиться конфискованными ранее средствами.
Рэнд заявила, что изъятые деньги были использованы для «разжигания» боевых действий. Теперь США хотят «вернуть» их, чтобы поддержать Украину и ее народ.