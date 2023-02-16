«Музыка — фронту»: артисты спели вместе с ранеными участниками СВО в госпитале в Валуйках

В военно-полевой госпиталь города Валуйки Белгородской области привозят бойцов в тяжелом состоянии, чтобы после стабилизации направить их в больницы страны для дальнейшего лечения. Исполнители разных жанров объединились, чтобы поддержать сотрудников и героических пациентов.