«Музыка — фронту»: артисты спели вместе с ранеными участниками СВО в госпитале в Валуйках

В военно-полевой госпиталь города Валуйки Белгородской области привозят бойцов в тяжелом состоянии, чтобы после стабилизации направить их в больницы страны для дальнейшего лечения. Исполнители разных жанров объединились, чтобы поддержать сотрудников и героических пациентов.
«Просто хотелось сделать что-то теплое, светлое, доброе. И мне показалось, что у нас это получилось. Приняли очень тепло, душевно», — поделился музыкальный продюсер, рэп-исполнитель MC Михалыч.
«Я верила, что ребятам и сотрудникам госпиталя это нужно. Они хотят видеть людей, которые их поддерживают. И на протяжении года я думала, что и мне это нужно. Что я должна приехать и поддержать ребят», — призналась Виктория Харитоненко, солистка вокально-эстрадной группы «Паллада».
Музыканты объединили творческие усилия и дали большой совместный концерт. С последней прозвучавшей на импровизированной сцене нотой программа выступления отнюдь не закончилась. Артисты продолжили петь песни и читать стихи вместе с пациентами госпиталя.
«Понравится ли персоналу и бойцам наше выступление и будет ли это уместно — были такие переживания. Но когда мы приехали сюда, увидели светлые лица, глаза, и реакция зала была настолько искренняя и теплая, что тут же все сомнения рухнули. Мы явно приехали сюда не зря, и явно какую-то поддержку и помощь точно здесь оказали», — уверен Игорь Серебренников, руководитель творческого объединения «Восточный ветер».
Акцию «Музыка — фронту» придумал и организовал резидент «ЧВК Вагнер Центра» — Профсоюз сотрудников ОВД. На «службу» общественное движение призывает неравнодушных музыкальных исполнителей, готовых отправиться в зону СВО, чтобы своим искусством поднимать боевой дух тех, кто сейчас защищает нашу страну.
«Эта акция не последняя — она только первая. Мы будем стараться выезжать поближе к линии фронта, в других военно-полевых госпиталях давать концерты, поднимать боевой дух ребят. Это очень важно. Кто чем может — тем и поддерживает бойцов. Вот мы решили так поддержать бойцов в это непростое время», — отметил Юрий Корчак, председатель Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по СПб и ЛО.