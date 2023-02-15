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Инспектор ВС Германии рассчитывает на передачу Украине танков Leopard 2 в марте

Армия
Инспектор ВС Германии рассчитывает на передачу Украине танков Leopard 2 в марте

Украинская армия может получить немецкие танки Leopard 2 уже в марте этого года. Такое мнение высказал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что Украина получит танки Leopard 2 в первом квартале 2023 года. При этом уже с 13 февраля ВСУ обучаются управлению данной бронетехникой в Германии. По мнению Цорна, активное применение Leopard 2 на Украине начнется в марте.

«Я полагаю, что наши Leopard и Marder начнут использоваться на Украине уже в марте», — заявил инспектор в интервью газете Die Welt.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Соединенные Штаты и НАТО больше не способны наращивать поставки вооружения на Украину. По его мнению, это связано с истощением собственных запасов государств.
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