Инспектор ВС Германии рассчитывает на передачу Украине танков Leopard 2 в марте

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что Украина получит танки Leopard 2 в первом квартале 2023 года. При этом уже с 13 февраля ВСУ обучаются управлению данной бронетехникой в Германии. По мнению Цорна, активное применение Leopard 2 на Украине начнется в марте.