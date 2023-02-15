Спортсменка Журова передала слова жены Костомарова о состоянии фигуриста

Депутат Госдумы, спортсменка Светлана Журова поздравила Романа Костомарова с днем рождения через его супругу Оксану Домнину. Последняя отправила в ответ короткое сообщение, в котором охарактеризовала текущее состояние фигуриста.
Журова выразила семье Костомарова слова поддержки. Домнина была немногословной и написала в ответ всего одно слово, не уточнив подробностей, пишет «МК».
«В день рождения Костомарова Оксана просто написала мне одно слово "Держимся". Без подробностей», — отметила спортсменка.
Журова призвала журналистов и поклонников не строить догадки о состоянии Костомарова, поскольку это бессмысленно и неэтично. По мнению спортсменки, делать правдивые заявления по этому поводу может только семья фигуриста.
На днях появилась информация, что врачи ввели Костомарова в искусственную кому. Такая необходимость возникла на фоне ухудшения его состояния.