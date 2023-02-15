Госдеп: США не откажутся от политики «одного Китая»

Администрация США продолжит придерживаться политики «одного Китая», несмотря на противоположные точки зрения в американских кругах. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря страны Уэнди Шерман.
Политика «одного Китая» проверена временем. Вместе с тем, по словам Шерман, США будут оказывать Тайваню помощь, «чтобы он защищался».
«Она помогла сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе на протяжении десятилетий при президентах из числа республиканцев и демократов. И потому мы считаем, что данная политика не должна меняться», — заявила замгоссекратаря.
Чиновница также выразила надежду, что решения США не ведут к «неизбежному конфликту». По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что Пекин не начнет военных действий в связи с визитом на Тайвань «какого-либо члена Конгресса».