МИД раскритиковал идею выхода России из Всемирной торговой организации

Министерство иностранных дел России выступило против предложения о выходе страны из Всемирной торговой организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей ведомства.
В министерстве подчеркнули, что ВТО по-прежнему является важной площадкой для отстаивания интересов Москвы в мировой торговой системе. Выход России из данной организации был бы выгоден исключительно «недругам» государства.
«Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — сообщили в МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, из каких организаций Россия намерена выйти. Глава ведомства подчеркнул, что сейчас идет активное выявление неактуальных соглашений и договоров.